Fransa'da Francesco Farioli rüzgarı! Nice ile PSG'ye kafa tutan İtalyan çalıştırıcı, Ligue 1 tarihine geçti

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, Türkiye kariyerini 27 Şubat 2023'te sonlandırmıştı. Bu sezonun başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e imza atan İtalyan teknik direktör, performansıyla gündeme oturdu.
Bu sezon takımıyla ligde 13 maça çıkan Farioli, lider Paris Saint-Germain'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
13 karşılaşmada 8 galibiyet - 5 beraberlik alan genç çalıştırıcının takımı 29 puan topladı. Aynı zamanda Ligue 1'de namağlup tek takım ünvanını koruyan Nice, 13. haftada oynana Toulouse maçıyla lig tarihine geçti.
Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Nice, Ligue 1 tarihinde bir sezonun ilk 13 maçını skor dezavantajı yaşamadan atlatan ilk takım oldu.
Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli; bu başarıyla birlikte tarihe geçerken, Fransız basınının da gündemine oturdu.