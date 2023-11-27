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Fransa'da Francesco Farioli rüzgarı! Nice ile PSG'ye kafa tutan İtalyan çalıştırıcı, Ligue 1 tarihine geçti

27.11.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Teknik direktörlük kariyerine 22 Mart 201 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te başlayan Francesco Farioli, 31 Aralık 2021'de Alanyaspor'un yolunu tutmuştu. Akdeniz ekibinden de 27 Şubat 2023'te ayrılan İtalyan çalıştırıcı, bu sezonun başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e imza atmıştı. Farioli, gösterdiği performansla Fransa'nın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, Türkiye kariyerini 27 Şubat 2023'te sonlandırmıştı. Bu sezonun başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e imza atan İtalyan teknik direktör, performansıyla gündeme oturdu.

PSG'NİN 1 PUAN GERİSİNDE

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Bu sezon takımıyla ligde 13 maça çıkan Farioli, lider Paris Saint-Germain'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

NAMAĞLUP TEK TAKIM

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13 karşılaşmada 8 galibiyet - 5 beraberlik alan genç çalıştırıcının takımı 29 puan topladı. Aynı zamanda Ligue 1'de namağlup tek takım ünvanını koruyan Nice, 13. haftada oynana Toulouse maçıyla lig tarihine geçti.

TARİHE GEÇTİ

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Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Nice, Ligue 1 tarihinde bir sezonun ilk 13 maçını skor dezavantajı yaşamadan atlatan ilk takım oldu.

Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli; bu başarıyla birlikte tarihe geçerken, Fransız basınının da gündemine oturdu.

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