Fransa'da Kante'den Mbappe'ye şok hareket! Kriz büyüyor...

2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri arasında gösterilen ve yıldızlar topluluğu kadrosuyla dikkat çeken Fransa Milli Takımı'nda, saha içi sonuçlarından çok saha dışı olaylar gündem yaratmaya devam ediyor. Horozların Fildişi Sahili ile karşılaştığı ve 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçı öncesinde, Kylian Mbappe ile N'Golo Kante arasında yaşanan gergin anlar futbol kamuoyuna bomba gibi düştü.

KANTE, MBAPPE'NİN ELİNİ SIKMADI

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkış tünelinde yaşanan ve saniye saniye kameralara yansıyan bir detay tartışmaların fitilini ateşledi. İlk 11'de yer alan takım arkadaşlarının yanına tek tek giderek başarı dileyen ve ellerini sıkan deneyimli orta saha N'Golo Kante'nin, sıranın en önünde yer alan takımın süperstarı Kylian Mbappe'yi bilerek es geçtiği görüldü. Kante'nin Mbappe'nin elini sıkmadan yoluna devam ettiği o anlar, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

KAPTANLIK BANDI KRİZİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kante'nin bu beklenmedik hareketinin arka planında ise geçtiğimiz aylarda yaşanan bir başka krizin yattığı iddia edildi. Fransa'nın 29 Mart'ta Kolombiya'yı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında sonradan oyuna dahil olan Mbappe'nin, o esnada sahada kaptan olarak yer alan Kante'nin yanına giderek kaptanlık bandını talep ettiği görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Mbappe'nin bu ısrarcı tavrı spor kamuoyunda ciddi şekilde eleştirilmiş ve deneyimli isme karşı "saygısızlık" olarak yorumlanmıştı.

"MİSİLLEME" İDDİALARI GÜÇLENDİ

Kante'nin Fildişi Sahili maçı öncesinde sergilediği bu tavır, birçok futbolsever ve Fransız spor basını tarafından "kaptanlık bandı olayına karşı yapılmış bir misilleme" olarak değerlendirildi. İki yıldız arasındaki soğukluğun giderek derinleştiği ve takım içindeki uyumu tehdit ettiği yönündeki yorumlar, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın önündeki en büyük sorunlardan biri olarak gösteriliyor.