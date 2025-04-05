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  4. Fransa'da ligin bitimine 6 hafta kala Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti!

Fransa'da ligin bitimine 6 hafta kala Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti!

05.04.2025 20:18
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Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa'da ligin bitimine 6 hafta kala Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti!

Fransa Ligue 1'in 28'inci haftasında Paris Saint-Germain sahasında Angers'ı konuk etti. Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG, rakibini 55'inci dakikada Desire Doue'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan namağlup durumdaki Paris Saint-Germain, bitime 6 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle Paris ekibi, ligde üst üste 4'üncü, toplamda ise 13'üncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Öte yandan PSG, ligin geride kalan kısmında 23 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda rakip ağlara 80 gol gönderen PSG, kalesinde 26 gol gördü.

Ayrıca Paris Saint-Germain ligi yenilgisiz bitirmesi halinde Fransa Ligue 1'deki ilk namağlup şampiyon olacak.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa lig
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