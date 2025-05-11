Fransa’da olay olan maç! Futbolcuları döveceklerdi: Karşılaşmaya ara verildi

Fransa Ligi'nin 33. haftasında Le Havre ile Marsilya karşı karşıya geldi. Oceane Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Marsilya 3-1'lik skorla kazandı.
Marsilya'nın gollerini 56. ve 90+9. dakikalarda Gouiri, 85. dakikada ise Mason Greenwood kaydetti. Le Havre’ın tek golü 66. dakikada Soumare’den geldi.
Bu galibiyetle Marsilya puanını 62'ye yükselterek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Le Havre ise 31 puanda kaldı.
Karşılaşmanın 64. dakikasında ısınmakta olan Marsilyalı futbolculara Le Havre taraftarları tarafından yabancı maddeler atıldı. Ardından bazı taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırmak istedi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar büyümeden kontrol altına alındı. Ortamın yatışmasının ardından hakem mücadeleyi kaldığı yerden devam ettirdi.
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