SPOR

Fransa'da şike skandalı! Kendi maçlarına bahis oynamışlar

BASKETBOL HABERLERİ  | 12.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

Fransa 1. Basketbol Ligi'nde ASVEL Villeurbanne forması giyen Alpha Kaba ile Fos Provence Basket’den Xavier Galliou ve Mamadou Dia, yasa dışı bahis oynadıkları iddiası nedeniyle Fransa Ligi disiplin kuruluna sevk edildi.

Fransa'da şike skandalı! Kendi maçlarına bahis oynamışlar

Fransa 1. Basketbol Ligi'nde (LNB Pro A Ligi), ASVEL Villeurbanne oyuncusu Alpha Kaba ile Fos Provence Basket’de oynayan Xavier Galliou ve Mamadou Dia, yasa dışı bahis oynadıkları iddiası nedeniyle Fransa Ligi disiplin kurulu önünde ifade verecekler.

L'equipe gazetesinde yer alan habere göre, Fransa Basketbol Ligleri'nde altı oyuncunun adı, yasa dışı bahis iddialarında geçiyor.

KENDİ TAKIMLARININ MAÇLARINA BAHİS OYNAMIŞLAR
Dosyada adı geçen beş oyuncu kendi takımlarının maçlarında bahis oynarken, bir oyuncu ise önemli bir maçta kendi takımının mağlubiyeti yönünde bahis yaptığı belirtiliyor. Kurallar gereği profesyonel olmasa da FFBB lisansı bulunan bir oyuncunun herhangi bir basketbol organizasyonunda bahis yapması yasa dışı kabul ediliyor.

Oyuncuların alacağı cezaların basit bir kınama ile aylar sürecek maç cezası ve para cezası arasında değişebileceği ifade ediliyor. Kulüplerin ayrıca söz konusu suç nedeniyle oyuncuların kontratlarını feshetme hakkı bulunuyor.

PARTNERİlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...İlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...
Rusya bu hırsızı konuşuyorRusya bu hırsızı konuşuyor
İşte 'Rüya Takım'ın aday kadrosuİşte 'Rüya Takım'ın aday kadrosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alpha Kaba Xavier Galliou Mamadou Dia Fos Provence Basket

En Çok Okunan Haberler

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Milli kalecimize saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Milli kalecimize saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

''Türkler bize tehditlerle dolu ve çirkin mesajlar yolladılar''

''Türkler bize tehditlerle dolu ve çirkin mesajlar yolladılar''

Beşiktaş'ta 40 kişinin görevine son verildi

Beşiktaş'ta 40 kişinin görevine son verildi

Ersun Yanal'la ilgili bomba iddia

Ersun Yanal'la ilgili bomba iddia

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Dünyaca ünlü kulüp küme düşürüldü

Dünyaca ünlü kulüp küme düşürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ünlü antrenör hayatını kaybetti

Ünlü antrenör hayatını kaybetti

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko 102 - 68 TOFAŞ

F.Bahçe çok farklı başladı

Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol'u yenerek yarı finale yükseldi

Galatasaray Doğa Sigorta yarı finalde

Fenerbahçe Beko'dan Datome açıklaması

F.Bahçe'ye kötü haber

Stevan Jelovac sağlık kontrolünden geçti

Jelovac sağlık kontrolünden geçti

Banvit BK son 16'yı garantiledi

Banvit son 16'yı garantiledi

Aziz Yıldırım: Karışıklıkta tokat atmış olabilirim

Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.