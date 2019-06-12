Fransa'da şike skandalı! Kendi maçlarına bahis oynamışlar

Fransa 1. Basketbol Ligi'nde (LNB Pro A Ligi), ASVEL Villeurbanne oyuncusu Alpha Kaba ile Fos Provence Basket’de oynayan Xavier Galliou ve Mamadou Dia, yasa dışı bahis oynadıkları iddiası nedeniyle Fransa Ligi disiplin kurulu önünde ifade verecekler.

L'equipe gazetesinde yer alan habere göre, Fransa Basketbol Ligleri'nde altı oyuncunun adı, yasa dışı bahis iddialarında geçiyor.

KENDİ TAKIMLARININ MAÇLARINA BAHİS OYNAMIŞLAR

Dosyada adı geçen beş oyuncu kendi takımlarının maçlarında bahis oynarken, bir oyuncu ise önemli bir maçta kendi takımının mağlubiyeti yönünde bahis yaptığı belirtiliyor. Kurallar gereği profesyonel olmasa da FFBB lisansı bulunan bir oyuncunun herhangi bir basketbol organizasyonunda bahis yapması yasa dışı kabul ediliyor.

Oyuncuların alacağı cezaların basit bir kınama ile aylar sürecek maç cezası ve para cezası arasında değişebileceği ifade ediliyor. Kulüplerin ayrıca söz konusu suç nedeniyle oyuncuların kontratlarını feshetme hakkı bulunuyor.

