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Fransa'da Zinedine Zidane krizi! Ülke bir anda karıştı...

09.01.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet’in, Fransız basınına Zinedine Zidane ile ilgili, "Milli takım için görüşmedik, arası bile telefonunu açmam" şeklinde yaptığı açıklama tepkilere yol açtı.

Fransa'da Zinedine Zidane krizi! Ülke bir anda karıştı...

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Zinedina Zidane ile ilgili sert sözler söyleyen Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Nöel Le Graet'e tepki gösterdi.

REAL MADRID'DEN SAYGISIZLIK VURGUSU

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Kulüpten yapılan açıklamada, FFF Başkanı Le Graet'in spor dünyasının en büyük efsanelerinden biri konumundaki Zidane hakkındaki sözlerinin talihsiz olduğu ve bundan üzüntü duyulduğu belirtildi.

Zidane'ın Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası ile Avrupa şampiyonluğu kazandığı, formasını giydiği ve teknik direktörlük yaptığı takımlarda birçok başarıya ulaşıp, sporun değerlerini temsil ettiği vurgulanırken, Le Graet'in sözlerinin bir saygısızlık olduğu ve düzeltilmesi gerektiği savunuldu.

"UYGUNSUZ"

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İspanyol kulübü, FFF Başkanı Le Graet'in, geçmişte Real Madrid takım kaptanı Fransız futbolcu Karim Benzema için de benzer şekilde "Uygunsuz" açıklamalar yaptığını dile getirdi.

"ARASA BİLE AÇMAZDIM!"

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Le Great, Fransız basınında yer alan açıklamasında, Zidane'la ilgili, "Zidane'ın Brezilya'ya gitmesine şaşırırım. Umurumda değil. Nereye gitmek isterse oraya gitsin. İstediği yere, bir kulübe gidebilir. Benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik ve Didier Deschamps'la yolları ayırmayı düşünmedik. Deschamps'ın ayrılmasını bekleyenler vardı ama onu kim ciddi bir şekilde eleştirebilir? Kimse yapamaz." ifadelerini kullanmıştı.

"UTANÇ DUYULACAK, SAYGISIZCA İFADELER"

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Gelen tepkiler üzerine Fransa Spor Bakanı Amelie Oueda-Castera, "Onun gibi futbol ve spor efsanesine utanç duyulacak ve saygısızca ifadeler. Zidane için söylenen sözler için özür dilerim" şeklinde konuştu.

MBAPPE: "ZIDANE FRANSA'DIR!"

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Fransız yıldız Kylian Mbappe de sosyal medya hesabından konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. 24 yaşındaki futbolcu, "Zidane Fransa’dır, öyle bir efsaneye bu şekilde saygısızlık yapmayın" dedi.

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