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Fransa’da zirve Kamil İnak’ın

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.09.2024 13:22
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Fransa’nın Colmar kentinde düzenlenen Colmar Maratonu’nda Türk sporcu Kamil İnak, 42 K’da birinci oldu.

Fransa’da zirve Kamil İnak’ın

Colmar Maratonu, 21-22 Eylül tarihlerinde Fransa’nın Colmar kentinde koşuldu. Türkiye sporcu Kamil İnak, 42 K’da 2.36.06’lık derecesiyle birinci sırada yer aldı. İkinci 2.36.52 ile Michael Verniers, üçüncü de 2.37.33’le Brandon Delacote oldu.

Kamil İnak, yaptığı açıklamada, “Colmar Maratonu bu sene 9. kez koşuldu. Aslında turistik bir gezi programının içine dahil ettiğim bir yarıştı.

İlk kez katıldığım yarışta zirvede yer almak gurur verici. Yol yarışı olmasına rağmen zorlu, inişli çıkışlı ve üzüm tarlaları içindeki keyifli bir parkurda mücadele ettim” dedi.

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Fransa son dakika koşu maraton
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