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Fransa ekibi Dijon, Benzia'yı transfer etti

FRANSA HABERLERİ  | 30.01.2020 20:22 | Son Güncelleme

Fransa Ligi ekiplerinden Dijon, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.

Fransa ekibi Dijon, Benzia'yı transfer etti

Dijon Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Benzia ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa'nın Olympique Lyon ve Lille ekiplerinde forma giyen Benzia, Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta kiralık olarak görev yapmıştı.

Olympiakos'ta fazla forma şansı bulamayan Benzia, takımıyla bu sezon 9 maça çıktı. Ligue 1'de 21 haftada 21 puan toplayan Dijon, 17. sırada bulunuyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
dijon Futbol Yassine Benzia

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