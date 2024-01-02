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  4. Fransa Kadın Futbol Ligi'nde aynı takımda oynayan Danielle van de Donk ve Ellie Carpenter, nişanlandıklarını açıkladı!

Fransa Kadın Futbol Ligi'nde aynı takımda oynayan Danielle van de Donk ve Ellie Carpenter, nişanlandıklarını açıkladı!

02.01.2024 23:10 | Son Güncelleme:
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Fransa Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen Danielle van de Donk ve Ellie Carpenter, nişanlandıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Fransa Kadın Futbol Ligi'nde yer alan Lyon'da, iki kadın futbolcu birbirleriyle nişanlandıklarını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. 32 yaşındaki Danielle van de Donk ve 23 yaşındaki Ellie Carpenter, nişanlandıklarını açıkladı.

"HAYATIMIN İNSANI"

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Danielle van de Donk, Instagram hesabından "Hayatımın insanı" notuyla Ellie Carpenter ile olan fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta ayrıca, Danielle van de Donk'un parmağında yüzük vardı.

BİRLİKTE ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI KAZANDILAR

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Lyon Kadın Futbol Takımı, 2021-2022 sezonunda Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Fransız takım 8. kez bu başarıyı aldı. Kadın Futbolu'nda Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Lyon'da, 32 yaşındaki Danielle van de Donk ve 23 yaşındaki Ellie Carpenter çifti bu kupayı birlikte kazanmayı da başardı.

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