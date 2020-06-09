Fransa Ligi için flaş gelişme! Küme düşme kaldırıldı

Fransız mahkemesi, Ligue 1'in tescil edilmesiyle küme düşürülen Toulouse ve Amiens'in itirazları kabul etti ve federasyonun verdiği kararı iptal etti. Bu karara göre iki takım da küme düşürülmeyecek. Ayrıca tescil edilen sezonun başlaması için Lyon'un yaptığı itiraz reddetti.

