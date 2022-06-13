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Fransa, Mali’deki bir üsten daha asker çekti

13.06.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris yönetimi Kidal, Tessalit, Timbuktu ve Gossi'den sonra Menaka üssünden de askerlerini tahliye etti - Mali yönetimiyle ilişkileri bozulan Fransa'ya karşı bölge halkı da sık sık protesto düzenliyor

Fransa, Mali ile yaşadığı diplomatik kriz üzerine ülke topraklarında Barkhane Operasyonu kapsamında konuşlu askeri üslerinden birini daha tahliye etti.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, politik ve askeri şartlardaki uzlaşmazlık üzerine 2022 Şubat itibariyle başlanan çekilme kapsamında Gossi'den sonra bugün itibariyle Menaka'daki askerlerin de geri çekilmeye başlandığı belirtildi.

Gao'daki askeri üssün ise yaz sonunda taşınacağı ifade edilen açıklamada, Fransa'nın gelen talep üzerine güvenliği sağlamak amacıyla 2018'de bu bölgeye askerlerini konuşlandırdığı öne sürüldü.

Açıklamada, Fransız Barkhane güçlerinin, bölgedeki güvenlikten içme suyunun sağlanmasına kadar Mali halkı yararına milyonlarca avro harcadığı iddia edildi.

Fransız askerlerinin 4 yıldır konuşlu olduğu Menaka üssünden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 17 Şubat'ta açıkladığı çekilme takvimine uygun olarak ayrıldığı ve üssün Mali ordusunun hizmetine geçtiği aktarılan açıklamada, askerlerin güvenli bir şekilde ülkeden çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu çekilmenin Fransa'nın Sahel bölgesindeki varlığının bittiği anlamına gelmediğine işaret edildi.

- Mali yönetimi ve halkı Fransa'yı istemiyor

Fransa nisanda da 300 askerini Gossi kentindeki üsten çekmişti.

Barkhane unsurları daha önce de Kidal, Tessalit ve Timbuktu'daki üslerden ayrılmıştı.

Bamako yönetiminin Fransa ile askeri ve diplomatik ilişkilerini dondurduğunu ve Fransa'nın askerlerini ülkeden çekmesi gerektiği açıklamasının üzerine Paris yönetimi, askerleri tahliye sürecini başlatmıştı.

Bamako yönetiminin Wagner paralı askerleriyle çalıştığı iddiası sonrası Macron, Mali'den tamamen çekileceklerini ancak Sahel'de kalmaya devam edeceklerini söylemişti.

Bunların yanı sıra Mali halkı da eski sömürgecileri olan Fransa'yı ve askerlerini istemediklerini belirterek sık sık Fransa karşıtı gösteriler düzenliyor.

- Fransa Mali'den çekilse de askerlerini Sahraaltı Afrika'ya konuşlandırıyor

Fransa, 4 binden fazla askerinin bulunduğu ve 2012'den bu yana çeşitli askeri operasyonlarla varlık gösterdiği Sahraaltı Afrika'daki gücünü kaybetmek istemiyor.

Paris yönetimi Mali'den çektiği askerlerini bölge ülkelerinden Nijer ve Çad'a kaydırıyor.

- Mali'deki BM misyonunun görev süresi doluyor

Fransa'nın yanı sıra Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) da Bamako'nun Wagner ile çalıştığı iddialarının ardından sona erebileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 15 bin asker ve polisten oluşan MINUSMA'nun görev süresi, 30 Haziran 2022'de dolacak.

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