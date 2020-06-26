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Fransa'nın köklü kulübü Marsilya 700 milyon euroya satılıyor

FRANSA HABERLERİ  | 26.06.2020 17:15 | Son Güncelleme

Tunuslu iş adamı Boudjellal, Ortadoğu'dan 700 milyon euro fon bulduğunu ve bu parayla Olimpik Marsilya'yı satın alacağı haberlerini doğruladı.

Fransa'nın köklü kulübü Marsilya 700 milyon euroya satılıyor

Fransız-Tunuslu iş adamı Mourad Boudjellal, Olimpik Marsilya'yı satın almak için Ortadoğu'dan fon topladı ve gerekli bankalara parayı yatırdı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Boudjellal, Marsilya'yı satın almak için yapılan görüşmeleri ve fon iddialarını doğruladı. Tunuslu iş adamı, Marsilya'nın satın alınmasının an meselesi olduğunu söyledi.

Le Figaro'da yer alan habere göre ise; Olimpik Marsilya için toplam 700 milyon euro para ödenecek. Bankalara bu para yatırıldı. Ücretin 300 milyon euro'su Amerikalı ortaklara, 200 milyon euro'su Olimpik Marsilya'nın borçlarına ve 200 milyon euro'su ise önümüzdeki dönem transfer için kullanılacak.

Boudjellal yaptığı açıklamada, "Paris'te gerekli toplantıları yaptık. Marsilya'yı satın almak için Ortadoğu'dan gerekli fonları bulduk. Fonu sağlayanlar özel kişiler ve benzin, gaz ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Olimpik Marsilya, yarıda kalan ve iptal edilen sezonda Paris Saint-Germain'in ardından ikinci sırada yer alıyordu.

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