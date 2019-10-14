Fransa - Türkiye maçında Zeki Çelik sakatlandı

A Milli Tak\u0131m\u0131m\u0131z'a Zeki \u00c7elik'ten k\u00f6t\u00fc haber... A Milli Tak\u0131m\u0131m\u0131z'\u0131n Fransa ile oynad\u0131\u011f\u0131 EURO 2020 Elemeleri m\u00fccadelesinde Zeki \u00c7elik sakatland\u0131.\nGen\u00e7 oyuncu m\u00fccadelenin 53. dakikas\u0131nda yerini Kaan Ayhan'a b\u0131rakt\u0131.\nAYRINTILAR B\u0130RAZDAN Yemesi g\u00fczel ama \u00f6yle bir zarar\u0131 var ki...\u015eenol G\u00fcne\u015f'ten s\u00fcrpriz 11T\u00fcrkiye ma\u00e7\u0131n\u0131n iptali i\u00e7in Fransa'dan fla\u015f talep!
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