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Fransa - Türkiye maçında Zeki Çelik sakatlandı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 14.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan Fransa-Türkiye maçında milli futbolcumuz Zeki Çelik sakatlandı.

A Milli Takımımız'a Zeki Çelik'ten kötü haber... A Milli Takımımız'ın Fransa ile oynadığı EURO 2020 Elemeleri mücadelesinde Zeki Çelik sakatlandı.

Genç oyuncu mücadelenin 53. dakikasında yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

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