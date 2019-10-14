Fransa - Türkiye (Muhtemel 11'ler)

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 8. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Saat 21:45'te başlayacak maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği ilk 11'i kafasında netleştirdi.
Kaptan Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği millilerde Şenol Güneş'in, Arnavutluk maçında sahaya çıkan kadroda çok büyük değişiklikler yapmaması bekleniyor.
Şenol Güneş, sakat Emre Belözoğlu'nun yerine sahaya süreceği ismi belirlerken, Çağlar Söyüncü de ilk 11'e geri dönüyor.
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