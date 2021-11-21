SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu

21.11.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. İtalya'nın Milano kentinde oynanan final maçında Fransa'ya şampiyonluğu getiren goller Benzema ve Mbappé'den geldi.

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. İtalya'nın Milano kentinde oynanan final maçında Fransa'ya şampiyonluğu getiren goller Benzema ve Mbappé'den geldi.

2. UEFA Uluslar Ligi'nde, İspanya İtalya'ya 2-1, Fransa da Belçika'yı 3-2 mağlup etmişti.

Milano'daki San Siro Stadyumu'nda oynanan final maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

İspanya, 64. dakikada Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Fransa, 66. dakikada Benzema'nın golüyle eşitliği yakaladı, 80. dakikada Mbappé'nin golüyle de şampiyonluğa ulaştı.

Lloris'ten son dakikalarda iki kurtarış

2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın kalecisi kaptan Lloris, son dakikalarda yaptığı iki önemli kurtarışla şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Final maçında İspanya, yüzde 64'le topa daha fazla sahip olan taraftı.

Her iki takımın da 12 gol girişimi vardı.

Kaleyi bulan şutlarda ise üstünlük 5-4'le Fransa'daydı.

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu, 2019'da Portekiz olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÇay içiyor, cips yiyor, otomobilde geziyorlar! Ağaç kovuğunda bulunduÇay içiyor, cips yiyor, otomobilde geziyorlar! Ağaç kovuğunda bulundu
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Katar'da pole pozisyonun sahibi belli olduKatar'da pole pozisyonun sahibi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günler sonra konuştu: Kabul etmedim

Günler sonra konuştu: Kabul etmedim

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Sergen Yalçın: Sorumluluğu ben almam!

Sergen Yalçın: Sorumluluğu ben almam!

Galatasaray'dan derbide bir ilk!

Galatasaray'dan derbide bir ilk!

Ronaldo'nun whatsapp yazışmaları sızdırıldı

Ronaldo'nun whatsapp yazışmaları sızdırıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.