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Galatasaray’da asrın operasyonu! Rafael Leao için teklif ortaya çıktı

Galatasaray, Milan forması giyen dünya yıldızı Rafael Leao için devreye girdi. Cimbom, Portekizli sol kanat için büyük bir bedeli de gözden çıkardı.

Galatasaray’da asrın operasyonu! Rafael Leao için teklif ortaya çıktı
Burak Kavuncu
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Trendyol Süper Lig’de 4 yıl üst üste şampiyon olarak kırılması güç bir rekora imza atan Galatasaray, gözünü Avrupa’da başarıya dikti. sSrı-kırmızılı yönetim, Milan’ın Portekizli dünya yıldızı Rafael Leão’yu kadrosuna katmak için yıllık 10 milyon euroyu bulan tarihi bir teklifle resmen taarruz başlattı.

GALATASARAY’DA YILIN TRANSFER OPERASYONU! RAFAEL LEAO İÇİN 60 MİLYON EURO’LUK DEV ÇILGINLIK!

Galatasaray’da asrın operasyonu! Rafael Leao için teklif ortaya çıktı 1

Süper Lig'de ambargo koyduğu şampiyonluk serisini 4 yıla çıkararak tarihi bir başarı elde eden ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, yeni sezonda Avrupa pazarında da kupa hedefleyecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çıtayı en üst seviyeye koyan sarı-kırmızılı yönetim, dünya futbolunun en elit kanat oyuncularından biri için resmen düğmeye bastı.

İtalyan basınının önde gelen spor portallarından Calciomercato'nun paylaştığı flaş habere göre; Galatasaray, Milan forması giyen Portekizli süper sol kanat Rafael Leão’yu transfer etmek için tüm şartları zorluyor.

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YILLIK 10 MİLYON EURO’LUK REKOR TEKLİF!

Galatasaray’da asrın operasyonu! Rafael Leao için teklif ortaya çıktı 2

Hücum hattına dünya çapında bir lider eklemek isteyen Galatasaray yönetiminin, 26 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek adına kesenin ağzını sonuna kadar açtığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Leao'ya senelik 8 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro başarı bonusu olmak üzere toplamda 10 milyon euroyu bulan tarihi bir kontrat teklif ettiği belirtildi. İtalyan devi Milan'ın ise oyuncunun bonservisi için kapıyı 60 milyon eurodan açtığı ve pazarlıkların başladığı gelen haberler arasında.

SERİE A’YI SALLAYAN HÜCUM CANAVARI

Galatasaray’da asrın operasyonu! Rafael Leao için teklif ortaya çıktı 3

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Rafael Leao, bu sezon İtalya Serie A ve Avrupa sahnesinde sergilediği istatistiklerle parmak ısırtıyor. Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı üreten Portekizli yıldız, hücumdaki yaratıcılığıyla fark yaratıyor.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon tam 18 büyük gol fırsatı yarattı. Çektiği 40 toplam şutun 22'sinde isabet bulmayı başaran Leao, penaltısız gol beklentisinde (npxG) ulaştığı 8.68'lik performansıyla Serie A'daki tüm oyuncular arasında en üst %95'lik dilime girerek kalitesini kanıtladı.

Hem kanatta hem de santrforda görev yapabilen bu dev ismin Galatasaray'a olası transferi, sadece Türkiye'de değil dünya futbolunda da yılın en çok ses getiren hamlelerinden biri olmaya aday.

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Anahtar Kelimeler:
Milan galatasaray transfer dönemi Rafael Leao
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