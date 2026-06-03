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Amed Sportif Faaliyetler’de sportif direktörlük görevine Serkan Reçber getirildi!

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler’de sportif direktörlük görevine Serkan Reçber getirildi.

Amed Sportif Faaliyetler’de sportif direktörlük görevine Serkan Reçber getirildi!

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'da sportif direktörlük görevine Serkan Reçber getirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Amed Sportif Faaliyetler’de sportif direktörlük görevine Serkan Reçber getirildi! 1

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

BEŞİKTAŞ'TA GÖREV ALMIŞTI!

Amed Sportif Faaliyetler’de sportif direktörlük görevine Serkan Reçber getirildi! 2

18 Eylül 2025'te Beşiktaş'ta Futbol A Takımı Genel Koordinatörü görevine getirilen Serkan Reçber ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
amedspor beşiktaş
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