SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Fransa ve Almanya'dan skandal karar! Filistin'e destek veren El Ghazi takımdan kovuldu, Youcef Atal ise kadro dışı...

Fransa ve Almanya'dan skandal karar! Filistin'e destek veren El Ghazi takımdan kovuldu, Youcef Atal ise kadro dışı...

18.10.2023 12:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nice, Filistin'e destek mesajı paylaşan Youcef Atal'ın kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımı yapan Fas asıllı Hollandalı oyuncu El Ghazi'nin sözleşmesini feshetmiş ve büyük tepki çekmişti.

Nice, Filistin'e destek içeren sosyal medya paylaşımı yapan Youcef Atal'ın bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

"FUTBOLCULARIMIZIN BU TARZ PAYLAŞIMLARDA BULUNMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

76584607-12633079-image-a-1_1697387379628

Nice: "OGC Nice'in itibarı ve birliğinin, tüm çalışanlarının kurum tarafından savunulan değerlerle uyumlu olması gereken davranışlarının bir sonucu olduğunu vurgulamak isteriz. Geçtiğimiz Cuma günü yayınladığı mesajda olduğu gibi OGC Nice, barışın diğer tüm hususlara üstün gelmesini sağlama konusundaki kararlılığını yinelemiştir. Futbolcularımızın bu tarz paylaşımlarda bulunmasını doğru bulmuyoruz."

EL GHAZİ'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

TELEMMGLPICT000351451258_16975691107820_trans_NvBQzQNjv4BqULYinwUaOvuGC2OMg-RvJE4PIyow1oMFEyeP8T9XGtM

Mainz, Filistin'e destek paylaşımı yapan Anwar El Ghazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Fas asıllı Hollandalı oyuncunun paylaşımını kaldırmasına rağmen bu kararın alındığı belirtildi. Geçtiğimiz transfer döneminde takıma katılan El Ghazi'nin Mainz kariyeri çok kısa sürmüş oldu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kariyeri bitebilir! Son hali içler acısı durumda...Kariyeri bitebilir! Son hali içler acısı durumda...
Ronaldo'nun gerçek yaşının 38 değil, 28 olduğunu söylediRonaldo'nun gerçek yaşının 38 değil, 28 olduğunu söyledi
Tonali, Nicolo Fagioli ve Zaniolo'nun adının geçtiği bahis skandalı sonuç verdi!Tonali, Nicolo Fagioli ve Zaniolo'nun adının geçtiği bahis skandalı sonuç verdi!
Anahtar Kelimeler:
Filistin paylaşım hollandalı m hu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.