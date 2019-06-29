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Fransa'yı yenen ABD yarı finalde

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Fransa'yı 2-1 yenen ABD yarı finale çıktı.

Fransa'yı yenen ABD yarı finalde

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde ev sahibi ülke, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ABD ile karşılaştı.

ABD, mücadelenin ilk yarısını 5. dakikada Megan Anna Rapinoe'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Aynı futbolcunun 65. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkaran ABD, 81. dakikada Wendie Renard'ın golüne engel olamasa da kalan dakikalarda skoru korudu ve tur atlayan taraf oldu.

ABD yarı finalde İngiltere ile eşleşti.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa ABD

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