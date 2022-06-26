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Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesine dava

26.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yakalanıp tutuklanan Tunus uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya R. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede sanığın örgütsel eylemleri anlatıldı

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da yakalanıp tutuklanan ve Fransa tarafından kırmızı bültenle "tehlikeli" ve "eylemci" notuyla arandığı belirlenen Tunus uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya R. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunduğu gerekçesiyle 16 Ekim 2020'de tutuklanan Soumaya R. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soumaya R. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde kiralık evde yakalandığı, Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notunu düştüğü bilgilerine yer verildi.

Sanığın, örgütün "madafa" adını verdiği hücre evinde kaldığı, kendini gizlemek için kod isim kullandığı ve eşi Rachet R'nin de 2016'da Gaziantep'te "DEAŞ üyeliği" suçundan yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edildiği iddianamede belirtildi.

- Başkası adına kiralanan evde yaşamış

İddianamede sanığın örgütsel görüşmeler için başkası adına kayıtlı cep telefonu hattı kullandığı ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticileriyle irtibat halinde olduğu bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Soumaya R'nin Suriye'den Adana'ya gelmeden önce DEAŞ'ın eleman temini faaliyetlerini yürüten 'Favaz' kod adlı F.Y. ile örgütsel amaçlar için irtibata geçtiği, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde F.Y'nin başkası adına kiraladığı evde kaldığı, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgüte ait hücre evinde kaldığı, yakalandığı sırada el konulan cep telefonunun şifresini güvenlik güçlerine bildirmeyerek örgütsel bilgileri gizlediği, terör faaliyetleri kapsamında Fransa tarafından kırmızı bültenle arandığı ve hakkında 'tehlikeli' ve 'eylemci' notu düşüldüğü, DEAŞ'ın hiyerarşik yapısına dahil olarak örgütsel eylemlerini sürdürdüğü dikkate alınarak sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur."

Tutuklu sanık, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya R'yi merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına almıştı. Soumaya R, 16 Ekim 2020'de tutuklanmıştı. F.Y. ise Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Ağustos 2021'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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