Fransız basınından Fenerbahçe için olay iddia! Ceza ihtimali kapıda mı?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fransız ekibi Lyon ile oynadığı müsabakanın ardından UEFA tarafından başlatılan disiplin soruşturmasında gözler verilecek kararlara çevrildi. Olaylı geçen karşılaşmanın ardından Fransız basınında muhtemel yaptırımlara dair dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

GUENDOUZI'YE 3 MAÇA KADAR CEZA İHTİMALİ

Fransız basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'nin eylemlerinin UEFA tarafından hakaret, sportmenlik dışı hareket veya seyircileri kışkırtma kapsamında ele alınabileceği aktarıldı. Soruşturma dosyasının bu maddeler üzerinden değerlendirilmesi halinde Fransız orta sahanın 1 ila 3 maç arasında men cezası alabileceği öne sürüldü. UEFA'nın henüz kararını resmi olarak açıklamamış olması sebebiyle belirtilen rakamların şu aşamada olası yaptırımlar olarak değerlendirildiği vurgulandı.

LYON CEPHESİNDE DE CEZA İHTİMALİ

Disiplin sürecinin yalnızca sarı-lacivertli kulüple sınırlı kalmadığı belirtildi. Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın eyleminin bir futbolcuya veya müsabakada görevli bir başka kişiye saldırı kapsamında görülmesi durumunda daha ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Ferreira için 3 ila 5 maçlık bir ceza ihtimalinden söz edilirken, rövanş mücadelesinin maç öncesinde de Fransız makamları tarafından yüksek riskli kategoride sınıflandırıldığı hatırlatıldı.

GÖZLER UEFA'NIN KARARINDA

Fenerbahçe Kulübü daha önce yaptığı resmi açıklamada Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ve kulüp hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurmuş, gerekli savunmaların UEFA kurullarına sunulacağını belirtmişti. Hem Guendouzi hem de Ferreira hakkında henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, UEFA'nın nihai değerlendirmesi merakla bekleniyor.