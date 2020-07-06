Fransız basketbolcu Beaubois, 2022'ye kadar Anadolu Efes'te

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana lacivert-beyazlı takımda forma giyen Beaubois'in sözleşmesinin 2021-2022'nin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Beaubois, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 9,5 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile mücadele etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 14 maçta süre alan 32 yaşındaki şutör, 13,7 sayı, 2,6 ribaunt ve 2,4 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'da kaleye büyük tecrübe!
Sörloth Trabzonspor tarihine geçti
Trabzonspor'dan 36 yıl sonra bir ilk!
Fenerbahçe'de bir yolcu daha!
Ozan Tufan'a uyarı: Sana yakışmıyor!
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor!
Kolombiyalı genç yetenek Aslan'ın radarında
Roma sert kayaya çarptı!
''Beşiktaş, N'Sakala'nın aklını çeldi''
Al Sadd, Xavi'nin sözleşmesini uzattı!
Max Kruse'ye talip çıktı!
Fenerbahçe için transfer iddiası
Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı
Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum