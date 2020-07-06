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Fransız basketbolcu Beaubois, 2022'ye kadar Anadolu Efes'te

BASKETBOL HABERLERİ  | 06.07.2020 15:13 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Rodrigue Beaubois'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Fransız basketbolcu Beaubois, 2022'ye kadar Anadolu Efes'te

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana lacivert-beyazlı takımda forma giyen Beaubois'in sözleşmesinin 2021-2022'nin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Beaubois, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 9,5 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 14 maçta süre alan 32 yaşındaki şutör, 13,7 sayı, 2,6 ribaunt ve 2,4 asistlik performans sergiledi.

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