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Fransız devi, Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Yunus Akgün'ün peşinde!

Galatasaray'da iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz ilerleme kaydedilemeyen Yunus Akgün'e Fransız devi talip oldu.

Fransız devi, Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Yunus Akgün'ün peşinde!
Emre Şen

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray'da iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

YUNUS AKGÜN'E TALİP OLDULAR

Fransız devi, Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Yunus Akgün ün peşinde! 1

Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Marsilya, Galatasaray'ın henüz sözleşme uzatamadığı Yunus Akgün'e talip oldu. Menajerinin bitmeyen taleplerinden sıkılan sarı-kırmızılılar kısa süre önce masadan kalkmıştı.

12 MİLYON EURO BONSERVİS TEKLİFİ

Fransız devi, Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Yunus Akgün ün peşinde! 2

Marsilya'nın Yunus Akgün için Galatasaray'a 12 milyon Euro bonservis teklifi edeceği öğrenildi. Galatasaray'ın sözleşme uzatma görüşmelerine göre kararını vereceği de gelen haberler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün galatasaray
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