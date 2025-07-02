Fransız devi, Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Yunus Akgün'ün peşinde!

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray'da iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

YUNUS AKGÜN'E TALİP OLDULAR

Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Marsilya, Galatasaray'ın henüz sözleşme uzatamadığı Yunus Akgün'e talip oldu. Menajerinin bitmeyen taleplerinden sıkılan sarı-kırmızılılar kısa süre önce masadan kalkmıştı.

12 MİLYON EURO BONSERVİS TEKLİFİ

Marsilya'nın Yunus Akgün için Galatasaray'a 12 milyon Euro bonservis teklifi edeceği öğrenildi. Galatasaray'ın sözleşme uzatma görüşmelerine göre kararını vereceği de gelen haberler arasında.