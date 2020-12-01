SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı

Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.12.2020 12:24 | Son Güncelleme

Takımı Schalke ligde kötü gitse de Ozan Kabak, Avrupa devlerinin transfer listesinden düşmüyor. Milli futbolcuyla son olarak Fransız devi PSG'nin ilgilendiği ve Ocak ayında transfer için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Eğer transfer serbest kalma bedeli olan 45 milyon euroya gerçekleşirse, G.Saray kasasına 2 milyon 250 bin euro koyacak.

Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlarken, listede Ozan Kabak'ın olduğu ortaya çıktı.Avrupa basınında Milan, Real Madrid ve Liverpool'un gündeminde olduğu manşetlere taşınan milli futbolcumuz Ozan Kabak için bu kez Paris Saint Germain harekete geçti.

"LEONARDO TAKİBE ALDI"

Fransız basını, Paris Saint Germain'de gündem maddelerinden birinin savunmaya takviye olduğunu duyururken, PSG'nin futbol aklı olan Leonardo'nun Ozan Kabak'ın durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Öte yandan haberde, Avrupa'nın birçok ekibinin radarında olan Ozan Kabak için Schalke'nin sözleşmede yazan 45 milyon euroluk Serbest kalma maddesinin altında bir rakamı kabul etmeye sıcak bakmadığı kaydedildi. PSG'nin ise 20 yaşındaki genç savunmacı için nasıl bir hamle yapacağının merakla beklendiği vurgulandı.

GALATASARAY DA PAY ALACAK

Bu arada Ozan Kabak'ın geleceğini Galatasaray da yakından takip ediyor. Schalke, Ozan Kabak'ı 45 milyon Euro'ya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 2 milyon 250 bin Euro'yu kasasına koyacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...
03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Mike Tyson ringe geri döndü! O anlar nefes kesti...
Mike Tyson ringe geri döndü! O anlar nefes kesti...
İşte Yılmaz Vural son durumu
İşte Yılmaz Vural son durumu
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı
Ozan Kabak Fransa yolcusu
Kadın hakem Stephanie Frappart, Juventus-Dynamo Kiev maçını yönetecek
Şampiyonlar Ligi maçına kadın hakem!
Wanda Nara sınırları yıktı geçti! At üzerinde çırılçıplak poz verdi
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Papa Bouba Diop: Senegal'in 'Dünya Kupası Kahramanı' 42 yaşında öldü
Efsane futbolcu hayatını kaybetti!
Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic tanınmaz hale geldi!
Neymar'ın sevgilisi göğüs büyütme ameliyatı sonrası tanınmaz halde...
Roma'nın antrenman tesislerinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 15 adet bomba bulundu
Antrenman tesislerinde 15 adet bomba bulundu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.