Fransız ekibi Lille Eyüpspor'dan Berke Özer için resmen görüşmelere başladı! Yıldız isim Galatasaray'ın da listesindeydi...

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un yıldız oyuncusu Berke Özer için Fransa’dan teklif geldi. Adı bir süredir Galatasaray ile de anılan milli kaleci için Eyüpspor, Lille ile görüşmelere başladı.

Burak Kavuncu
Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Eyüpspor
Eyüpspor, genç file bekçisi Berke Özer için Fransız takımı Lille’den resmi teklif aldı. İki takım arasında transfer görüşmeleri resmen başladı.

GALATASARAY’IN DA LİSTESİNDEYDİ!

Geçtiğimiz sezonun ardından Muslera’nın ayrılması ile kaleci arayan Galatasaray’da gündeme bir çok isim gelirken, Eyüpspor’un yıldız ismi Berke Özer’in de ismi geçmişti. Okan Buruk’un da performansını çok beğendiği milli kaleci için Eyüpspor’a ödenecek bonservisin yanı sıra, Fenerbahçe'ye verilecek sonraki satıştan %40 payın Cimbom’u bu transferden bir nebze uzak tutmuştu.

''TAKİP ETTİĞİMİZ BİR OYUNCU''

Okan Buruk daha önce katıldığı bir tv programında yıldız kaleci için, "Berke Özer, takip ettiğimiz bir oyuncu. Berke'yi çok beğeniyorum. Yabancı alternatiflerimiz de var. Orada verdiğimiz net bir karar yok." ifadelerini kullanmıştı.

LILLE ÇOK BEĞENİYOR

Lucas Chevalier’i PSG’ye 40 milyon euro bedelle satan Lille yönetimi, gözünü Türk yıldıza çevirdi. Berke Özer için kulübü Eyüpspor ile resmi görüşmelere başlayan Fransız temsilcisi, transferi bitirmek için ciddi bir aday.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
