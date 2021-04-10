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Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı satışa çıkardı

10.04.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik olarak zor günler geçiren Lille'in, piyasa değeri yüksek olan beş isimle yollarını ayıracağı belirtildi. Türk yıldızlarıyla şampiyonluğa koşan Lille'de, Yusuf Yazıcı'nın da yolların ayrılacağı isimler arasında olduğu öğrenildi. Footmercato'da yer alan habere göre Lille, yaz transfer döneminde Yusuf Yazıcı, Sven Botman, Mike Maignan, Renato Sanches ve Jonathan Ikone'ye gelen teklifleri değerlendirecek.

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı satışa çıkardı

Ekonomik kriz yaşayan Lille'in, bu krizden kurtulmak için para eden futbolcularıyla yolları ayıracağı öğrenildi. Sezon öncesi krizden çıkabilmek için 95 milyon euroya ihtiyacı olduğu belirtilen Fransız ekibinin, beş futbolcunun satışından bu paranın büyük kısmını elde etmeyi hedefliyor. Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan Lille, Şampiyonlar Ligi gelirleri ile de 95 milyon euroyu tamamlamak istiyor.

KORONAVİRÜS VURDU

Koronavirüse yakalanan ve karantinada olduğu için takımdan bir süredir ayrı kalan Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 14 gol atarken, 5 de asist yaptı. Yusuf Yazıcı, 2019 Ağustos ayında 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan Lille transfer olmuştu.

AVRUPA LİGİ'NDE COŞTU

Yusuf Yazıcı da Lille'de 42 mücadelede oynadı. 24 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu 7 golü ligde, 7 golü de UEFA Avrupa Ligi'nde attı. Yıldız futbolcunun ligde 4, Avrupa Ligi'nde de 1 asisti bulunuyor. Başarılı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

35 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Yusuf Yazıcı'ya 17.5 milyon euro yatırım yapan Lille, Türk futbolcusundan en az 35 milyon euro bekliyor. Fransız ekibi, bu fiyatın altına Yusuf'u satmayı kesinlikle düşünmüyor. Yusuf Yazıcı için Arsenal'ın devrede olduğu iddia edilmişti.

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