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Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ’da Müslüman oldu

19.08.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ’da Müslüman oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'a tatil için gelen 24 yaşındaki Fransız vatandaşı Elodle Moreno arkadaşından etkilenerek Müslüman oldu ve "Sibel" adını aldı.

Moreno, Tekirdağ'da arkadaşından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı.

Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Moreno, İl Müftülüğüne başvurdu.

Moreno için Müftülükte ihtida töreni yapıldı. Törende İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek, Müslüman olma kararı alan genç kızı tebrik etti.

Kelime-i şehadet getiren Elodle, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i seçerek "Sibel" ismini aldı.

İpek, Sibel'e "ihtida belgesi", Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

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