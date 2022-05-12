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Fransız endüstriyel gaz firması, Manisa'daki yatırımını büyüttü

12.05.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmi: - "Son 5 yılda Fransız şirketlerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım 5 milyar avro seviyesinde. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 750 milyon avro yatırım daha gelecek"

MANİSA (AA) - Sanayi sektörü için endüstriyel gaz üreten Fransız şirket Air Liquide, Manisa'da 5 milyon avro yatırımla yenilediği fabrikasını törenle hizmete aldı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada düzenlenen törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, açılışını gerçekleştirdikleri tesisin ilave istihdam sağlayacağını, kentin gelişmesi ve güçlenmesi açısından önemli bir yatırıma ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da kentin tarihten bu yana ticaret ve sanayinin merkezi olduğunu, yeni yatırımlarla bu kimliğin daha da güçleneceğini belirtti.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Bölgesel Ekonomi Servisi Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmi ise "Son 5 yılda Fransız şirketlerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım 5 milyar avro seviyesinde. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 750 milyon avro bir yatırım daha gelecek. Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Air Liquide, Türkiye'ye yatırım yapan Fransız şirketlerden biri. Bu da gösteriyor ki Air Liquide, Türkiye'nin genel ekonomik gidişatına güven duyuyor." dedi.

- "Modern ve güçlü endüstri"

Air Liquide Orta Güney Avrupa Direktörü Bertrand Saraux, Türkiye'de 4 fabrika ve 3 dolum tesisiyle hizmet verdiklerini, büyüme hedefi kapsamında yatırımları sürdüreceklerini kaydetti.

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Souhel Bousta da firmanın uluslararası düzeyde sürekli geliştiğini belirterek, Manisa'daki tesislerini yenileyerek açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yeni tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 dönüm alanda kurulu tesis, yenileme yatırımıyla dolum kapasitesini yüzde 50 artırarak yıllık 250 bin tüpe ulaştırdı. Tesise kurulan 132 güneş paneliyle enerjinin önemli bölümünün yenilenebilir kaynaklardan elde edileceği belirtildi.

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