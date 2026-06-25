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Fransız futbolcu nehirde boğuldu, hayatını kaybetti!

Fransa futbolu genç bir yeteneğini kaybetti. Guingamp forması giyen 21 yaşındaki Kenzo Kies, Rhone Nehri’nde yaşanan boğulma kazasının ardından hayatını kaybetti. Genç futbolcunun vefatı spor camiasında büyük üzüntü yaratırken, kulübü ailesine destek mesajı yayımladı.

Fransız futbolcu nehirde boğuldu, hayatını kaybetti!
Cevdet Berker İşleyen

Fransız ekibi Guingamp'ta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Kenzo Kies, Rhone Nehri'nde yaşanan boğulma kazası sonrası yaşamını yitirdi.

Kies'in, aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa'da serinlemek için Lyon yakınlarında üç arkadaşıyla birlikte nehre girdiği belirtildi. Kurtarma ekipleri diğer üç kişiyi kurtarırken, genç futbolcu sudan en son çıkarılan isim oldu.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Fransız futbolcu nehirde boğuldu, hayatını kaybetti! 1

Hastaneye kaldırılan Kies'in beyin ölümü gerçekleştiği ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Guingamp kulübü, genç oyuncunun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Fransız kulübü, Kies'in ailesine ve yakınlarına destek olacaklarını duyurdu.

Lyon ve Saint-Etienne altyapılarında da forma giyen Kenzo Kies, geçen yaz Guingamp'a katılmış ve kulübün rezerv takımında görev yapmıştı.

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son dakika futbol
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