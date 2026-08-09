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Galatasaray ortalığı kasıp kavuracak! İki transfer aynı anda İstanbul'a inecek

Transferde orta saha ve 10 numara bölgesine odaklanan Galatasaray, Can Uzun ve Aleksey Batrakov hamlelerinde sona yaklaştı. İki genç yıldızın kadroya katılmasıyla birlikte dünyaca ünlü yıldız Rafael Leao operasyonunun da önünün açılacağı öğrenildi.

Galatasaray ortalığı kasıp kavuracak! İki transfer aynı anda İstanbul'a inecek
Emre Şen

Yaz transfer döneminde Lesley Ugochukwu hamlesi dışında henüz resmi bir imza attırmayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda önceliği 10 numara pozisyonuna vererek iki takviye birden yapmayı hedefliyor.

CAN UZUN İÇİN 40 MİLYON EURO

Galatasaray ortalığı kasıp kavuracak! İki transfer aynı anda İstanbul a inecek 1

10 numaranın yanı sıra sol kanat ve ikinci forvet pozisyonlarında da görev yapabilen Can Uzun, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda en çok görmek istediği isimlerin başında geliyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu için Eintracht Frankfurt'a yaptığı son teklifi 40 milyon Euro seviyesine çıkardı.

Alman ekibi pazarlıklarda beklentisini 60 milyon Euro'dan 50 milyon Euro bandına düşürürken, bonservis bedelinin biraz daha aşağı çekilmesi bekleniyor. Galatasaray'a gelmeye hazır olan milli oyuncu, kulüplerin el sıkışmasını bekliyor.

BATRAKOV BİTMEK ÜZERE

Galatasaray ortalığı kasıp kavuracak! İki transfer aynı anda İstanbul a inecek 2

Sarı-kırmızılıların gündemindeki bir diğer isim ise Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov. U23 kontenjanına uyan 21 yaşındaki Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.

Lokomotiv Moskova'nın ilk etapta yapılan 20 milyon Euro'luk teklifi reddetmesinin ardından teklifini güncelleyen Galatasaray yönetimi, pazarlıklarda son aşamaya geldi. Transferin bu hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

İKİ TRANSFER SONRASI LEAO BOMBASI

Galatasaray ortalığı kasıp kavuracak! İki transfer aynı anda İstanbul a inecek 3

Galatasaray'ın planına göre Can Uzun ve Batrakov transferlerinin tamamlanması halinde 10 numara bölgesi tamamen çözüme kavuşacak. İki genç yıldızın kadroya katılmasıyla birlikte yabancı kontenjanında yaş sınırı bulunmayan tek kişilik yer ise Rafael Leao transferi için kullanılacak.

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