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Fransız futbolunda belirsizlik havası hakim

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Philippe'in yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol sezonunun devam etmeyeceğini açıklaması ülke futbolunda belirsizlik ortamı oluşturdu.

Fransız futbolunda belirsizlik havası hakim

Liglerin şu anki haliyle mi tescil edileceği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Paris Saint-Germain (PSG) ile Olympique Lyon'un maçlarını nerede oynayacağı henüz bilinmiyor.

Fransa'da 1. ve 2. Lig'in bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) yönetimi, maçları 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedefliyordu ancak Philippe'in eylüle kadar büyük spor organizasyonlarının yasaklandığını duyurması bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre LFP, Başbakan Edouard Philippe'in bu kararını "sürpriz" olarak karşıladı. Zira LFP, 11 Mayıs'ta antrenmanları başlatmayı planlarken, bazı kulüpler de oyuncularına tedbir amaçlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulamaya başlamıştı.

LFP TOPLANTISINDAN KARAR ÇIKMADI

Fransa Başbakanı Philippe, sezonun nasıl sonlandırılacağına ilişkin detay vermezken liglerin geleceği merak konusu oldu. Ligue 1'de 68 puanla zirvede bulunan PSG'nin şampiyon ilan edilip edilmeyeceği, Avrupa kupalarına hangi takımların katılacağı ve küme düşme olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

LFP yönetimi, Philippe'in açıklamalarının ardından dün akşam olağanüstü toplantı yaparken görüşmeden bir karar çıkmadı. LFP, liglerin nasıl sonuçlandırılacağını konuşmak üzere 30 Nisan'da tekrar bir araya gelecek.

PSG ÇEYREK FİNALDE MÜCADELE EDECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam eden PSG ve Olympique Lyon'un durumu da cevap bekleyen konular arasında. PSG, son 16 turunda Borussia Dortmund'u eleyerek çeyrek finale yükselmiş, Olympique Lyon'un ise aynı turda Juventus'u 1-0 yendiği maçın rövanşı koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

UEFA'nın planları arasında ağustos ayında Avrupa maçlarını oynatmak bulunurken, Şampiyonlar Ligi'ne devam edilmesi halinde spor organizasyonlarının yasak olduğu Fransa'da maçların nasıl oynanacağı bilinmiyor.

(AA)

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