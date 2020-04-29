Fransız futbolunda belirsizlik havası hakim

Liglerin şu anki haliyle mi tescil edileceği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Paris Saint-Germain (PSG) ile Olympique Lyon'un maçlarını nerede oynayacağı henüz bilinmiyor.

Fransa'da 1. ve 2. Lig'in bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) yönetimi, maçları 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedefliyordu ancak Philippe'in eylüle kadar büyük spor organizasyonlarının yasaklandığını duyurması bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre LFP, Başbakan Edouard Philippe'in bu kararını "sürpriz" olarak karşıladı. Zira LFP, 11 Mayıs'ta antrenmanları başlatmayı planlarken, bazı kulüpler de oyuncularına tedbir amaçlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulamaya başlamıştı.

LFP TOPLANTISINDAN KARAR ÇIKMADI

Fransa Başbakanı Philippe, sezonun nasıl sonlandırılacağına ilişkin detay vermezken liglerin geleceği merak konusu oldu. Ligue 1'de 68 puanla zirvede bulunan PSG'nin şampiyon ilan edilip edilmeyeceği, Avrupa kupalarına hangi takımların katılacağı ve küme düşme olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.