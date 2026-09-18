Fransız gazeteci Beşiktaş'ı görünce şaşkına döndü! "Hayatımda ilk kez..."

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyet kadar tribünlerde oluşan atmosfer de geceye damga vurdu. Marsilyalı gazeteci Sacha Nabet, karşılaşmanın ardından Tüpraş Stadı'ndaki atmosferden çok etkilendiğini belirterek Beşiktaş taraftarları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE GERÇEKTEN BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Tüpraş Stadı'ndan yeni çıktığını söyleyen Sacha Nabet, yaşadığı atmosfer karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Nabet, "Nasıl bir atmosferdi öyle... Gerçekten bana yalan söylememişsiniz. Türkiye gerçekten bambaşka bir şey." ifadelerini kullandı.

Fransız gazeteci, Marsilya'nın Velodrome Stadı ile Saint-Etienne'in Geoffroy-Guichard Stadı'na da gönderme yaptı.

"Tüm saygımla söylüyorum, aynı seviyede değiliz. Gerçekten aynı seviyede değiliz. Buradaki atmosfer çok ama çok güçlü. Şok oldum." diyen Nabet, Beşiktaş tribünlerinin kendisini şaşırttığını belirtti.

"KULAKLARIM HALA AĞRIYOR VE ÇINLIYOR"

Tüpraş Stadı'ndaki yüksek ses seviyesine de dikkat çeken Nabet, Beşiktaş'ın geçmişte kırdığı desibel rekorunu hatırlattı.

Nabet, "Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş, 141 desibelle stadyum desibel dünya rekorunu kırmıştı. Bunun nedenini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Kulaklarım hala ağrıyor ve çınlıyor." şeklinde konuştu.

Saha kenarında bulunduğu için atmosferi tribünlere göre daha yoğun hissetmiş olabileceğini belirten gazeteci, buna rağmen ortaya çıkan sesin inanılmaz olduğunu söyledi.

"HAYATIMDA İLK KEZ BÜTÜN STADIN AYNI ANDA TEZAHÜRAT YAPTIĞINI GÖRDÜM"

Karşılaşmayı stadın iki farklı kale arkasından takip ettiğini aktaran Nabet, böylece tribünlerin tamamındaki atmosferi gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Fransız gazeteci, "Hayatımda ilk kez bütün stadın aynı anda tezahürat yaptığını gördüm. Yan tribünler bile ayaktaydı ve herkes aynı tezahürata eşlik ediyordu. Bu yüzden çıkan ses çok daha güçlüydü." dedi.

Islık seslerinin de kendisini ayrıca şaşırttığını belirten Nabet, hayatında bu kadar güçlü bir ıslık sesi duymadığını söyledi.

"BEŞİKTAŞ'IN STADI PRAG'I DA GEÇTİ"

Dünyanın farklı bölgelerinde yaklaşık 30 stadyumu ziyaret ettiğini söyleyen Sacha Nabet, daha önce kendisini en çok etkileyen statlardan birinin Prag'da olduğunu ifade etti.

Ancak Fransız gazeteci, Beşiktaş'ın stadındaki atmosferin Prag'daki deneyimini geride bıraktığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Beni en çok etkileyen yerlerden biri Prag'dı ama sanırım Beşiktaş'ın stadı onu da geçti."