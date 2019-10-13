Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu

Fransız gazeteci Denis Balbir, Fransa’nın çok formda olduğunu ve son İzlanda maçındaki galibiyetin takıma moral kattığını belirterek, "Takım son maçı 1-0 kazandı İzlanda karşısında. Onların sahasında kazanmak kolay değil. Takım halinde çok iyi hareket ediyor ve komplike bir futbol oynuyorlar. Türkiye’nin de keyfi yerinde. Grupta sadece iki gol yediler. Ondan sonra gol yemediler, ikisi de duran toptandı. Türkiye’de çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak. Türk ekibinin avantajı olduğunu düşünmüyorum. Fransa kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı bir maç olacağını düşünüyorum ve Fransa’nın kazanacağını düşünüyorum" dedi.

"SELAM VERMEYİ KABUL ETMEK LAZIM"

Arnavutluk maçında Türkiye Milli Takım’nın gol sevincinde asker selamı yapmasını da DHA’ya değerlendiren Balbir, "Bence selam verme durumunu bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Takım, seyircileri o şekilde selamlamaktan mutluluk duyuyorsa, bu şekilde bu takıma müsaade etmek lazım. Ayrıca evet maç çok değişik bir atmosferde oynanacak ancak futbolla siyaseti karıştırmamak lazım" diye konuştu.