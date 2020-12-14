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Fransız teknik adam Gerard Houllier vefat etti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.12.2020 13:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberi: Fransız futbolunun en önemli teknik adamlarından Gerard Houllier, kısa bir süre önce geçirdiği bir aort ameliyatı sonrası 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fransız teknik adam Gerard Houllier vefat etti

Fransız futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır kalp sorunlarıyla uğraşan Houllier, 3 hafta önce bir aort ameliyatı geçirmişti.

Fransız teknik adam ilk olarak 13 Ekim 2001'de Liverpool'un başındayken aort diseksiyonu (yırtılması) geçirmişti. 2011'deki Aston Villa macerası sonrası doktorların yasağıyla teknik direktör kariyerini sonlandırmıştı. En son 3 hafta önce geçirdiği ameliyatın ardından da evine dönen Houllier'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Başarılarla dolu kariyerinde PSG, Liverpool, Lyon ve Fransa Milli Takımı gibi önemli ekiplerin teknik direktörlüğünü yapmıştı. 2010-11'deki Aston Villa macerası sonrası ise kariyerine nokta koymuştu.

GERARD HOULLIER KİMDİR?

Geçen ay kalp ameliyatı geçiren Houllier, memkeketinde Pas de Calais'teki Hucquelers'te futbola başladı. Ancak asla profesyonel olarak futbol oynamayan Houllier, Liverpool'da asistan olarak 1 yıl çalıştı ve burada amatör Alsop'ta oynadı. Fransa'ya döndüğünde tekrar Hucquliers'le anlaştı.

26 yaşında öğretmenliği bıraktı ve Touquet AC'nin oyuncu teknik direktörü oldu. Alt liglerdeki çalıştırıcığının ardından 1982'de Lens'in başına geçti. Buradaki performansının ardından 3 yıl sonra PSG'nin teknik patronu oldu. PSG'nin ardından Fransa Milli Takımı yolu açıldı. 1988'de Milli takımda yardımcı antrenörlük yaparak başlayan Gerard Houllier, 1994'te Horozların bir numaralı ismi oldu. Houllier, 2004'te ise Liverpool menajerliğine getirildi. Daha sonra Olympique Lyon ve Aston Villa'da da görev yapan Houllier, çeşitli takımlarda yöneticilik görevi sürdürdü.

Fransa'da PSG (1) ve Olmpique Lyon (2) ile lig şampiyonlukları yaşayan Gerard Houllier, Liverpool'daki döneminde de İngiltere Kupası, Lig Kupası ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası kazandı.

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