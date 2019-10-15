SPOR

Fransız yayıncı kuruluş, UEFA talimatıyla Türkiye'nin gol sevincini yayınlamadıklarını açıkladı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.10.2019 21:29 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile oynadığı mücadelenin yankıları sürüyor. Kaan Ayhan ile 1-1'lik eşitliği yakalayan millilerimizin gol sevinci, Fransız yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmamıştı. Fransa'da maçı yayınlayan medya şirketi M6 Group, UEFA talimatıyla gol sevincini yayınlamadıklarını açıkladı.

A Milli Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Kaan Ayhan ile bulduğumuz gol sonrasında oyuncularımızın yaptığı asker selamının yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirilmemesi tepki toplarken, Fransa'dan skandal bir açıklama geldi.

Maçın yayınını ve dağıtımını yapan Fransız medya şirketi M6 Group, Asker selamını yayınlamama nedenlerinin "UEFA'dan aldıkları talimat" olduğunu duyurdu.

"UEFA POLİTİK ÇAĞRIŞIM İSTEMİYOR"

M6 Group'tan yapılan açıklamada, "UEFA'nın özel olarak şartı, herhangi politik çağrışımı yayınlamamamız yönündeydi. Önce Türkiye'nin golü sonrasında, ardından da maç sonunda röportajlar yapılırken selam verildi." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşma Fransa'da 7.4 milyon izleyici tarafından takip edilirken, Türkiye'de de bu sayının 9.9 milyon olduğu belirtildi.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Rüştü ve Nihat'tan millilere destekRüştü ve Nihat'tan millilere destek
Türkiye'den flaş 'asker selamı' açıklaması!Türkiye'den flaş 'asker selamı' açıklaması!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye a milli futbol takımı

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

İzlanda'dan acı itiraf! ''Hayallerimize darbe vurdu''

İzlanda'dan acı itiraf! ''Hayallerimize darbe vurdu''

Türkiye'den flaş 'asker selamı' açıklaması!

Türkiye'den flaş 'asker selamı' açıklaması!

G.Saray'da olay istifa çağrısı! Resmi...

G.Saray'da olay istifa çağrısı! Resmi...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 2 yorum
yahu daha niye bekliyoruz açın sınır kapılarını yayılsınlar Avrupa düşünsün
Spor barışa en yakın insanlar topluluğun ülkelerinin tanıtını için çaba seyretmeleri gerekir. Siyasetten ve dini inançlardan uzak durmaları sıcaklığı ve kaynaşmayı korur. Benim görüşüm bu.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek

Cenk Şahin'e bir destek de bakandan!

Fransız yayıncı kuruluş, UEFA talimatıyla Türkiye'nin gol sevincini yayınlamadıklarını açıkladı!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Rüştü Reçber ve Nihat Kahveci'den millilere destek

Rüştü ve Nihat'tan millilere destek

Türkiye'den flaş 'asker selamı' açıklaması!

Türkiye'den flaş 'asker selamı' açıklaması!

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

Gylfi Sigurdsson: Türkiye'nin Paris'te aldığı puan hayallerimize darbe vurdu

İzlanda'dan acı itiraf! ''Hayallerimize darbe vurdu''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.