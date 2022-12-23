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Fransız yıldız Blaise Matuidi'den emeklilik kararı!

23.12.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018'de Dünya Kupası'nı kaldıran, 35 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, emeklilik kararı aldığını duyurdu. Matuidi kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte detaylar...

Fransız yıldız Blaise Matuidi'den emeklilik kararı!

35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol, seni çok sevdim. Bana çok şey verdin ama artık durma zamanı. Bu uzun yolculuğa dönüp baktığımda gözlerim yıldızlarla dolu." ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASINI KAZANMIŞTI!

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Kariyerinde Paris Saint-Germain ile 4, Juventus ile de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Matuidi, Fransa Milli Takımı ile de Rusya 2018'de Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

MLS'TE FORMA GİYİYORDU!

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Matuidi, son iki yıldır Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyiyordu. Fransız futbolcunun Inter Miami'deki sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.


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