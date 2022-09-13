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Fransız yönetmen Jean Luc Godard öldü mü? Godard kimdir, neden öldü, filmleri nelerdir?

13.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Jean Luc Godard hakkında basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi, Fransız Yeni Dalga akımının öncülerinden olan ünlü yönetmenin hayatını kaybetmesinin ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki; Kadın kadındır, Serseri Aşıklar, Evli Bir Kadın, Çılgın Pierrot gibi filmlerle bilinen ünlü Fransız yönetmen Jean Luc Godard neden öldü? Jean Godard kimdir, filmleri nelerdir?

Fransız yönetmen Jean Luc Godard öldü mü? Godard kimdir, neden öldü, filmleri nelerdir?

Fransız Yeni Dalga akımının öncülerinden olan ünlü yönetmen Jean Luc Godard hayata gözlerini yumdu. Usta yönetmenin ölümü sevenlerini ve yakınlarını üzdü. Birçok kişi basında yer alan haberlerin ardından ünlü yönetmen hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Jean Luc Godard kimdir, neden öldü? İşte Serseri Aşıklar, Kadın Kadındır, Nefret, Evli Bir Kadın, Çılgın Pierrot gibi filmlerle bilinen ünlü Fransız yönetmen Jean Godard'ın hayatı ve biyografisi...

JEAN LUC GODARD KİMDİR?

Jean Luc Godard 13 Aralık 1930'da Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.

II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Bu zaman dilimi boyunca Cineclub ve Cinemateque e katıldı. Godard Yeni Dalga Akımı'nı alevlendiren insan olarak bilinen Andre Bazin ile burada tanıştı. 1960'larda sinemada devrim etkisi yaratan "Nouvelle Vague yani Yeni Dalga" akımına öncülük eden isimlerden oldu.

Son Nefes, Küçük Asker, Serseri Aşıklar, Kendi Hayatını Yaşamak gibi filmleriyle dikkat çeken ünlü yönetmen farklı bir sinematografik dil ve kurgu yöntemi kullanarak Fransız sinemasında o zamana kadar kabul gören kalıplaşmış yapıları yıkmayı başarmıştı.

JEAN LUC GODARD NEDEN ÖLDÜ?

1960'lar boyunca Breathless ve Alphaville de dahil olmak üzere birçok projede imzası bulunan 91 yaşındaki yönetmen ve film yapımcısı Jean-Luc Godard yaşamını yitirdi.

Jean-Luc Godard'ın ölümünü Fransız Liberation gazetesi duyurdu.

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