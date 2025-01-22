SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fransızlar yazdı: Yunus Akgün, Alman devi ile anlaştı! Galatasaray kariyerini değiştirecek o detay...

Fransızlar yazdı: Yunus Akgün, Alman devi ile anlaştı! Galatasaray kariyerini değiştirecek o detay...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.01.2025 19:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Championship takımlarından Leicester City'de geçirmesinin ardından Galatasaray'a geri dönen ve gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkati çeken Yunus Akgün için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli futbolcunun, Alman devi ile anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fransızlar yazdı: Yunus Akgün, Alman devi ile anlaştı! Galatasaray kariyerini değiştirecek o detay...

Galatasaray'da sezonun yıldızı olma yolunda hızla ilerleyen Yunus Akgün devre arasında ayrılabilir.

FRANSIZLAR YAZDI

Gh6LxdIXkAAu89d

Dünyanın önde gelen basınlarından L'Equipe'nın haberine göre, Napoli ve Chelsea, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi ile ilgileniyor.

Bu transferin gerçekleşme ihtimali göz önüne alınınca Alman ekibi, 23 yaşındaki futbolcunun yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün için girişimlere başladı.

SÖZLEŞME UZATMAMIŞTI

Screenshot_6

2026'da Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Yunus Akgün, sarı kırmızılıların sözleşme uzatma teklifine yanıt vermemişti.

BU SEZON YUNUS AKGÜN

1727298839660-yunus-akgun-gol-sevinci

Bu sezon sarı - kırmızılı formayı tüm kulvarlarda 28 maçta sırtına geçiren milli oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 11 gol, 7 asistlik bir performans göstererek göz doldurdu.

Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Almanya Yunus Akgün dortmund galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bolu'daki otelin ortağından tepki çeken açıklama! Paylaşım yaptı hesabını kapattı!

Bolu'daki otelin ortağından tepki çeken açıklama! Paylaşım yaptı hesabını kapattı!

Yangın faciasında iki gözaltı daha:

Yangın faciasında iki gözaltı daha:

Fenerbahçe'de hedef Mikautadze! Galatasaray'a çifte şok...

Fenerbahçe'de hedef Mikautadze! Galatasaray'a çifte şok...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı!

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu... Maaşı dudak uçuklattı!

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu... Maaşı dudak uçuklattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.