Fransızlar yazdı: Yunus Akgün, Alman devi ile anlaştı! Galatasaray kariyerini değiştirecek o detay...

Galatasaray'da sezonun yıldızı olma yolunda hızla ilerleyen Yunus Akgün devre arasında ayrılabilir.

FRANSIZLAR YAZDI

Dünyanın önde gelen basınlarından L'Equipe'nın haberine göre, Napoli ve Chelsea, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi ile ilgileniyor.

Bu transferin gerçekleşme ihtimali göz önüne alınınca Alman ekibi, 23 yaşındaki futbolcunun yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün için girişimlere başladı.

SÖZLEŞME UZATMAMIŞTI

2026'da Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Yunus Akgün, sarı kırmızılıların sözleşme uzatma teklifine yanıt vermemişti.

BU SEZON YUNUS AKGÜN

Bu sezon sarı - kırmızılı formayı tüm kulvarlarda 28 maçta sırtına geçiren milli oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 11 gol, 7 asistlik bir performans göstererek göz doldurdu.