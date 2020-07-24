YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar

ANTALYA HABERLERİ  | 24.07.2020 21:28 | Son Güncelleme

Galatasaray'da son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı - 46 yıl önce sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez Galatasaray için sahaya çıktı - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kadroda zorunlu olarak tek değişikliğe gitti

Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Ömer Bayram'ı yedeğe çekti.

Hafta içinde takımdan ayrılan Mariano Filho'nun yerine de kadroda mecburi değişikliğe giden tecrübeli teknik adam, Ömer Bayram ve Mariano'nun yerine Martin Linnes ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de şans verdi.

Sarı-kırmızılı takım, Okan Kocuk, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba ve Adem Büyük 11'i ile sahaya çıktı.

- Terim, 900. kez Galatasaray için sahada

Bu arada, 46 yıl önce sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez Galatasaray için sahaya çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise geçen haftaki MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre zorunlu olarak tek değişikliğe gitti.

Tuna, kart cezalısı Yekta Kurtuluş'un yerine Fredy'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Akdeniz temsilcisinde Galatasaray maçında ilk 11'de Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton ve Jahovic görev aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunceli’de 76 kilometre yayla yolu yapıldı

Tunceli’de 76 kilometre yayla yolu yapıldı

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Başkan Palancıoğlu, Ayasofya Camii açılışına katıldı

Başkan Palancıoğlu, Ayasofya Camii açılışına katıldı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Sınır kapısında 5 adet telefon ele geçirildi

Sınır kapısında 5 adet telefon ele geçirildi

Antalya Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:50
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:18
Yatsı
21:49

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Balcı Eczanesi
Muratpasa
Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Baraj Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Küçük kıza tecavüz eden yaşlı adam tutuklandı

Küçük kıza tecavüz eden yaşlı adam tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.