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Fred döndü, Fenerbahçe'ye can geldi! Maç sonu röportajı sırasında Dzeko yayını bastı "Bundan sonra yasaklıyorum"

05.12.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Yaşadığı uzun sakatlık sürecinin ardından sahalara dönen Fred, Fenerbahçe'nin Sivassppor'u 4-1 yendiği karşılaşmanın en iyilerinden olurken, mücadelenin ardından verdiği röportaj sırasında Fred'e eşlik eden Dzeko, muhabir cümle içinde sakatlık kelimesini kullanınca ''No sakatlık! Finish sakatlık'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Sivasspor maçıyla sahalara dönen Fred, karşılaşmada gösterdiği etkili performansla tüm dikkatleri yine üzerine çekti. Maç sonu Brezilyalı orta saha ile kamera karşısına geçen Dzeko, "Sakatlık" kelimesini duyunca verdiği reaksiyonla güldürdü.

"NO SAKATLIK!"

SKSDM

Karşılaşmanın ardından röportaj veren Fred'e Edin Dzeko da eşlik etti. Deneyimli golcü röportaj verirken muhabirin Fred'in sakatlığından bahsettiği sırada "No sakatlık! Finish sakatlık" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

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Fred karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Geri döndüğüm için mutluyum. Sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek oldular. Dzeko çok kaliteli ve saha içinde bir lider. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Asistler yaparak gol kralı olmasına yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ONU ÖZLEMİŞTİK"

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Edin Dzeko ise Brezilyalı orta sahayı yere göğe sığdıramazken, "Fred sahada olduğu zaman onun varlığını hissedebiliyorsunuz. O büyük bir oyuncu. Bunu kendisi de biliyor. Onu çok özlemiştik, umarım fiziksel olarak üstüne koyarak devam edecek. Kolay değil. Bugün daha az oynamasını bekliyordum. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Derbi büyük bir maç, büyük bir takıma karşı oynayacağız." şeklinde konuştu.

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