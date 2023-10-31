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Fred için ortaya atılan iddia Fenerbahçe taraftarını şaşırttı!

31.10.2023 11:21 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de Becao ve Fred, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Fred'in 2 hafta değil de yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı iddiası sosyal medyada bomba gibi düştü.

Fred için ortaya atılan iddia Fenerbahçe taraftarını şaşırttı!
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de sakatlık krizi yaşanıyor. Fred ve Becao'nun Trabzonspor maçında forma giyemeyecek olması teknik heyeti düşündürmeye başlamıştı. Fred ile ilgili ortaya atılan iddia ise taraftarları merak içinde bıraktı.

"1 AY SÜRECEK"

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Fred'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı söylenmesine rağmen sosyal medyada en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edilmesinden sonra Fenerbahçeli taraftarların aklında soru işareti oluştu. Kulüpten bu konuyla ilgili açıklama henüz gelmedi.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

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Belki de sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Fenerbahçe'de Fred'in Trabzonspor karşılaşmasında kesin olarak oynamayacağı öğrenildi.

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