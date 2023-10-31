Fred için ortaya atılan iddia Fenerbahçe taraftarını şaşırttı!

Fenerbahçe'de sakatlık krizi yaşanıyor. Fred ve Becao'nun Trabzonspor maçında forma giyemeyecek olması teknik heyeti düşündürmeye başlamıştı. Fred ile ilgili ortaya atılan iddia ise taraftarları merak içinde bıraktı.

"1 AY SÜRECEK"

Fred'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı söylenmesine rağmen sosyal medyada en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edilmesinden sonra Fenerbahçeli taraftarların aklında soru işareti oluştu. Kulüpten bu konuyla ilgili açıklama henüz gelmedi.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Belki de sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Fenerbahçe'de Fred'in Trabzonspor karşılaşmasında kesin olarak oynamayacağı öğrenildi.





