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Fredrik Gulbrandsen, Adana Demirspor'a transfer oldu

09.09.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fredrik Gulbrandsen, Adana Demirspor'a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fredrik Gulbrandsen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

30 yaşındaki Norveçli futbolcu, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

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