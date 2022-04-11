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Freni boşalan tırdaki tonlarca demir araçların üzerine düştü

11.04.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Freni boşalan tırdaki tonlarca demir araçların üzerine düştü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir tırda yüklü inşaat demirlerinin park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 7 otomobilde hasar oluştu.

Cengiz Tunç (42) idaresindeki 06 BL 4003 plakalı tır, Bayraktepe Mahallesi 392. Sokak'taki yokuşta freni boşaldı.

Bir süre yokuş aşağı geri geri ilerleyen tırın üzerindeki tonlarca inşaat demiri, park halindeki araçların üzerine düştü. Tır kendiliğinden durdu.

Büyük çapta hasarın oluştuğu kazada, 7 otomobil zarar gördü.

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