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Freni patlayan kamyon uçurumdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Kayseri’de freni patlayan kamyonun uçurumdan düşmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyon şoförü yaralanırken araç içerisinde bulunan bir kişi de hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada şelale yolu Sazak ayrımında freni patlayan 38 ABB 270 plakalı kamyon, uçurumdan düştü.

Kayseri’de freni patlayan kamyonun uçurumdan düşmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyon şoförü yaralanırken araç içerisinde bulunan bir kişi de hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada şelale yolu Sazak ayrımında freni patlayan 38 ABB 270 plakalı kamyon, uçurumdan düştü. Aracın şoförü İ.D., son anda kamyondan kendini atıp yaralı olarak kurtulurken, araç içerisinde bulunan Süleyman T. isimli şahıs hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyon sürücüsü İ.D., 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, Süleyman T.’nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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