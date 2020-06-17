Freni patlayan kamyonet, tır ve kamyona çarptı: 2 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de freni patlayan kamyonetin, tır ve kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'den Acıgöl istikametine seyir halindeki Vedat Karaketir'in kullandığı 51 HC 091 plakalı gübre yüklü kamyonet, Terminal Kavşağı'nda freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Fahrettin Kılıç yönetimindeki 25 ABD 987 plakalı tır ile Taner Adalı idaresindeki 50 EA 634 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, kamyonetteki İbrahim ve Mehmet Sezer Güneş araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

