Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı

Bitlis-Baykan kara yolunda freni patlayan tırın önündeki aracın üzerinden geçerek hurdaya çevirirken, içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Freni patlayan İran plakalı tır, önündeki otomobili ezerek hurdaya çevirdi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırdan yola savrulan variller ise olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla toplandı.

