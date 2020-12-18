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Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı

BİTLİS HABERLERİ  | 18.12.2020 17:17 | Son Güncelleme

Bitlis-Baykan kara yolunda freni patlayan tırın önündeki aracın üzerinden geçerek hurdaya çevirirken, içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.

Bitlis-Baykan kara yolunda freni patlayan tırın önündeki aracın üzerinden geçerek hurdaya çevirirken, içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Freni patlayan İran plakalı tır, önündeki otomobili ezerek hurdaya çevirdi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tırdan yola savrulan variller ise olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla toplandı.

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