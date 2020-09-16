"Frida Kahlo" Karaca ürünlerinde

İSTANBUL (AA) - Karaca'nın tasarladığı Frida Kahlo desenli ürünler, 20. yüzyıl popüler kültür ikonlarından Meksikalı ressam Frida Kahlo’dan ilham aldı.

Şirket açıklamasına göre, Frida Kahlo'nun çizgileriyle hayat bulan Karaca Frida Serisi, sofralarda nostaljik ama modern bir hava estiriyor. Bir sofrada ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünleri barındıran Frida Serisi'nde pasta tabağından kahve fincanına, yemek tabağından kase ve çukur tabaklara, katlı kurabiyelik, baharatlık ve tepsilere varana kadar her detay düşünüldü. Frida Serisi ürünleri, tek tek tercih edilebildiği gibi zevke göre kombinlenerek istenen takım oluşturulabiliyor.

Frida Serisi üzerindeki desenler sayesinde tablo gibi sofralar hazırlanıyor. Karaca, Frida Kahlo gibi güçlü bir karakterin yaşamının izleri ve derin çizgileri ile sofradaki iddiasını ve gücünü vurguluyor.

Viva la Vida "Hayatı Yaşa" felsefesi ve imzası ile kendisinden sonraki dönemlerde de anılan Frida Kahlo’dan esinlenilen Karaca Frida Serisi’nin ürün çeşitlerine Karaca mağazalarından ve www.karaca.com'dan ulaşılabiliyor.

