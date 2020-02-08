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Friends dizisinin geri dönüşü kesinleşti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

Dünya çapında fenomen olan Friends dizisi, 25. yıldönümünü kutlarken, yıllardır ekibin bir araya gelmesini isteyen hayranların dileği gerçek oldu. Dizinin yıldızları Warner Bros’la özel bölüm için prensipte anlaştı.

Friends dizisinin geri dönüşü kesinleşti

Önce Jennifer Aniston, Friends ekibiyle bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ardından HBO Max’in özel bir bölüm için hazırlıklara başladığı iddia edildi. Friends ekibinin yeniden bir araya geleceği bir bölümün yolda olduğu yönündeki spekülasyonlar, Matthew Perry'nin 5 Şubat'ta Twitter'da yaptığı "Büyük haber geliyor" paylaşımıyla tekrar canlandı. Sonunda 10 sezon boyunca devam eden ve dünya çapında en sevilen dizilerden biri olan ABD yapımı Friends çılgınlığının tekrar başlayacağı resmileşti.

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Friends yıldızlarının HBO Max'te yayımlanacak bir saatlik özel bölüm için Warner Bros'la prensipte anlaştığı duyuruldu.

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Wall Street Journal’ın haberine göre nisan ayında lansmanı yapılması beklenen stream platformu HBO Max’te yayınlanmak üzere çekilecek bölüm için Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry'nin her birine özel bölümde alacakları rol için 3 milyon ila 4 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon - 24 milyon TL) arasında ödeme yapılacak.

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Oyunculuğa ödenecek toplam miktarın 20 milyon dolar civarında (yaklaşık 120 milyon TL) olduğu söyleniyor.

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Orijinal Friends dizisinin ortak yaratıcıları Marta Kauffman ve David Crane'nin de bu özel projeye dahil olması bekleniyor.

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Friends, yeniden,

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