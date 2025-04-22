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Yasemin Şefkatli'den korkutan haber! 'Bu hafta ameliyat oluyoruz'

Fenomen Yasemin Şefkatli ile şarkıcı İdo Tatlıses'in 1 yaşındaki oğulları gözündeki problem nedeniyle bu hafta ameliyat olacak. Şefkatli, konu hakkında takipçisinden gelen soruya sosyal medyadan yanıt verdi.

Cansu Akalp

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

SAĞLIK SORUNUNU PAYLAŞTI

Yasemin Şefkatli, son olarak yeni bir haberi sevenleriyle paylaştı.

Hastaneye gidip oğluna tahlil yaptıran Şefkatli, sosyal medya hesabından son durumu duyurdu. Fenomen, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu" notuyla ikizlerin ameliyat olacağını paylaştı.

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TAKİPÇİSİNE YANIT VERDİ

Yasemin Şefkatli, benzer sorunu yaşayan takipçisine de yanıt verdi:

"Öncelikle her zaman doktor kontrolü şart, tabii ki göz masajı vs. denediğimiz şeyler dışında şu süreci sağlıkla bitirelim, bende kendi açımdan gözlemlerimi anlatırım merak etmeyin"

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli
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