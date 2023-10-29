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Friends dizisiyle tanınmıştı! Ünlü oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

29.10.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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'Friends' dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle kitlelerce tanınan oyuncu Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti. ABD basını, 54 yaşındaki oyuncunun evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı.

FRIENDS DİZİSİYLE TANINMIŞTI

'Friends' dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.

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Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.

Amerikan yapımı Friends dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında yer alırken, hâlâ popülerliğini koruyor.

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